Lærarstreiken vert trappa opp – tar ut vel 1400 lærarar neste veke

– Me trappar opp streiken fordi me vil pressa arbeidsgjevar tilbake til forhandlingsbordet. Dei ser ikkje ut til å ta dette på alvor, seier leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NRK.

Lærarane starta så smått streiken i Bergen 20. juni. Over sommarferien har 45 lærarar vore ute i streik.

Uttaket måndag vil skje i dei same 14 kommunane og ti fylka der streiken vart trappa opp måndag denne veka. Rundt 1400 lærarar frå Utdanningsforbundet er allereie i streik. Totalt vil kring 3000 lærarar streika frå måndag.

Då 1322 lærarar i Utdanningsforbundet vart tekne ut måndag, vart streiken varsla å bli langvarig.

– KS har strokke seg så langt som kommunane sin økonomi tillèt, utover frontfaget i industrien, og har ikkje meir pengar å gje, sa KS sin arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø til NTB då.

Utdanningsforbundet håpar doblinga av talet streikande kan tvinga partane til å forhandla.

– For at me skal få avslutta denne streiken og elevane skal få koma tilbake til skolen, så må me setja oss til forhandlingsbordet og finna ei anna løysing for lærarane, seier Handal.

Desse skulane blir ramma Ekspandér faktaboks Det tredje uttaket til Utdanningsforbundet er frå både vidaregåande skolar (fylkeskommunar) og ungdomsskolar (kommunar). Tala under syner kor mange som vert tatt ut i dette uttaket. AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal vidaregåande skole – 2 nye tilsette i streik

Sam Eyde vidaregåande skole – 102 i streik ARENDAL KOMMUNE

Asdal skole – 20 i streik

Hisøy skole (1-10 skolar) – 1 i streik

Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet – 21 i streik BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole – 17 i streik

Bankgata ungdomsskole – 1 i streik

Bodøsjøen skole – 7 i streik

Hunstad ungdomsskole – 31 i streik

Løpsmark skole – 11 i streik

Rønvik skole – 10 i streik

Saltvern skole – 18 i streik

Tverlandet skole – 17 i streik GJØVIK KOMMUNE

Biri ungdomsskole – 12 i streik

Bjørnsveen ungdomsskole – 29 i streik HARSTAD KOMMUNE

Kila skole – 14 i streik

Seljestad ungdomsskole – 22 i streik

Stangnes skole – 10 i streik HAUGESUND KOMMUNE

Haraldsvang skole – 41 i streik

Håvåsen skole – 2 i streik INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Askim ungdomsskole – 1 i streik

Knapstad barne- og ungdomsskole – 5 i streik

Mysen ungdomsskole – 21 i streik

Trøgstad ungdomsskole – 11 i streik INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik vidaregåande skole – 4 i streik MODUM KOMMUNE

Nordre Modum ungdomsskole – 21 i streik MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Romsdal vidaregåande skole – 82 i streik PORSGRUNN KOMMUNE

Grønli skole – 1 i streik

Heistadskolene avd. ungdom – 29 i streik

Kjølnes ungdomsskole – 1 i streik

Stridsklev ungdomsskole – 13 i streik

Tveten ungdomsskole – 18 i streik

Vestsiden skole – 10 i streik ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Karmsund vidaregåande skole – 60 i streik

Skeisvang vidaregåande skole – 27 i streik

Vardafjell vidaregåande skole – 27 i streik STEINKJER KOMMUNE

Steinkjer kommunale kulturskole – 1 i streik

Steinkjer ungdomsskole – 36 i streik STJØRDAL KOMMUNE

Halsen ungdomsskole – 25 i streik

Hegra ungdomsskole – 13 i streik

Stjørdal kommune integrering – 1 i streik

Stokkan ungdomsskole – 10 i streik TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Breivang vidaregåande skole – 30 i streik

Heggen vidaregåande skole – 3 i streik

Ishavsbyen vidaregåande skole – 40 i streik

Kongsbakken vidaregåande skole – 4 i streik

Kvaløya vidaregåande skole – 20 i streik

Stangnes rå vidaregåande skole avd. Stangnes – 4 i streik

Tromsdalen vidaregåande skole – 27 i streik TROMSØ KOMMUNE

Kroken skole – 20 i streik

Kvaløysletta skole – 1 i streik TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Mære landbruksskole – 16 i streik

Ole vig vidaregåande skole – 6 i streik

Steinkjer vidaregåande skole – 5 i streik VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Fagskolen Vestfold og Telemark avd. Porsgrunn – 5 i streik VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie Skram vidaregåande skole – 48 i streik

Fyllingsdalen vidaregåande skole – 35 i streik

Laksevåg og bergen maritime vidaregåande skole – 25 i streik

Langhaugen vidaregåande skole – 28 i streik

Olsvikåsen vidaregåande skole – 35 i streik

Sandsli vidaregåande skole – 41 i streik



VIKEN FYLKESKOMMUNE

Askim vidaregåande skole – 62 i streik

Buskerud vidaregåande skole – 5 i streik

Lillestrøm vidaregåande skole – 67 i streik

Strømmen vidaregåande skole – 64 i streik

Sørumsand vidaregåande skole – 34 i streik Totalt: 1430 nye i streik.

Beklagar at streiken går ut over elevar

Barneskular og barnehagar vert ikkje ramma i dette uttaket heller, men det går ut over elevar på ungdomsskular og vidaregåande skular.

– Dette er svært uheldig for dei, slår Handal fast.

– Det er svært beklageleg at dette går ut over elevane, særleg etter to år med pandemi. Me som er lærarar veit meir enn nokon andre kor viktig utdanning er, og kor viktig undervisninga er, seier han.

Handal seier dei vel å trappa opp no i staden for i ferien for å få større effekt av streiken.

Streikande lærarar ved Steinkjer vidaregåande skule tysdag denne veka. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Vil ha betre lønn

I tillegg til Utdanningsforbundet – den klart største fagforeininga i utdanningssektoren – streikar også lærarar frå mindre fagforeiningar.

Det er betre lønn som er det viktigaste kravet til lærarane. Ifølgje forbundet har lærarane hatt dårlegare lønnsutvikling enn andre tilsette i kommunane seks år på rad.

– Me ynskjer ikkje enorme lønnshopp. Me ynskjer å følgja utviklinga til tilsvarande grupper i både offentleg og privat sektor, seier Handal, og poengterer at streiken vart unngått i Oslo, som er eit eige tariffområde.

– Dette ansvaret kviler berre på KS. Dei må setja seg til bordet, saman med oss. No.

Han hevar fram at søkjartala for lærarutdanningane har gått ned tre år på rad. Samtidig har nesten ein av fem av dei som underviser i norsk skule ikkje lærarutdanning. Fagforeininga meiner meir lønn er nødvendig for å kunna rekruttera nye og behalda erfarne lærarar.

– Det er ei langvarig krise som går ut over elevane sitt opplæringstilbod. Me treng arbeidsgjevarar og lokale skulemyndigheiter som tar dette på alvor og gjer noko med lærarmangelen, seier Handal.

– Ein skaper ikkje morgondagens skule med gårsdagens lærarlønninga.