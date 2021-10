Lærar varetektsfengsla for overgrep mot barn under 14 år

Ein mannleg lærar er i Hordaland tingrett laurdag varetektsfengsla i fire veker, med brev- og besøksforbod.

Mannen er sikta for valdtekt av barn under 14 år, etter straffelovas paragraf 299.

Politiet er sparsame med opplysningar. Dei stadfestar at dei er i ein tidleg fase i etterforskinga.

Dei vil ikkje kommentere bakgrunnen for fengslinga. Fengslingsmøtet laurdag gjekk for lukka dører.

– Min klient er førelagt siktinga, og erkjenner straffskuld. Han samarbeider med politiet, seier forsvarar Einar Råen i ein kort kommentar.

Tilsett på skule i Bergen

Bergen kommune stadfestar ovanfor NRK at mannen er tilsett hjå dei. Mannen er tilsett i ei undervisningsstilling.

– Vedkomande har eit arbeidsforhold hos oss, og er tilsett på ein skule i Bergen. Me samarbeider med politiet, seier kommunaldirektør for barnehage, skule og idrett Marius Arnason Bøe.

Han vil ikkje seia noko om når dei vart varsla av politiet om pågripinga.

– Per no skaffar me oversikt og innhentar informasjon. Så får me sjå om det finst nødvendige tiltak som må gjerast i etterkant. Men det er for tidleg å seia noko om, seier Bøe.

Skal informere føresette og elevar

Eit av tiltaka han refererer til, er å gje informasjon ut til føresette og elevar ved skulen mannen er tilsett på. Ifølgje BT har dei enno ikkje blitt informerte.

– Me gjer løpande vurderingar av informasjonsbehovet, og til kven som treng det, seier kommunaldirektøren.

– Me jobbar no med å mobilisera aktuelle ressursar for å støtta dei som er berørte, seier kommunaldirektør for barnehage, skule og idrett Bøe i ei pressemelding.