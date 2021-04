Lærar døydde etter koronasmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vi oppdaterer saka

Vedkommande var lærar på Kvam vidaregåande.

Opplæringsdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, seier at det kan føre til auka uro blant lærarar.

– Det er veldig uheldig når slikt skjer og forsterkar naturlegvis uroa blant lærarar for å bli smitta, seier opplæringsdirektøren.

BEKREFTAR DØDSFALL: Fylkesdirektør opplæring og kompetanse Bjørn Lyngedal. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Lyngedal håpar ikkje at lærarar tek skrekken.

– Det er ikkje mindre trygt å gå skulen i morgo, enn det har vore før, seier Lyngedal til NRK.

Han seier at skulane følgjer dei nasjonale retningslinjene, og har i tillegg byrja med massetesting av både elevar og tilsette.

– Det gjer at me kan sikre i større grad at det ikkje har vore smitte på skulen, forklarer Lyngedal.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saka.