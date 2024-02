Ladetrøbbel på Lavik-Oppedal

Norled slit med ladetrøbbel på E39 ferjesambandet Lavik-Oppedal. Det har ført til at fleire avgangar denne veka har blitt innstilt, og fredag er det berre to ferjer som går på sambandet. Som gjer at det er avgangar kvar heile og halve time frå begge sider.

Norled håpar at problemet blir løyst fredag, om ikkje blir det sett inn reserveferje. Grunna ladetrøbbel har enkelte passasjerar opplevd låge temperaturar inne på ferja MF Ampere.