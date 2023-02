Tidlig i desember i fjor var det innbrudd hos Maritime Construction Solutions på Laksevåg i Bergen.

– De kom seg inn vinduet. De brukte brekkjern og var inne på alle kontorene våre, forteller Laila Åkre i Maritime Construction Solutions.

I innbruddet ble det blant annet stjålet en PC, flere knuste mobiltelefoner og en Leica feltkontroller til en verdi av 35.000 kroner.

Bare noen dager etter innbruddet oppdaget eierne av feltkontrolleren, Bloms Maritime AS, at den var lagt ut for salg.

– De savnet ting til over 500.000, forklarer politiadvokat hos vest politidistrikt Silje Åsnes.

Det ble starten på politiet sin tyvejakt på Finn.no.

Drev egen etterforskning

Åsnes forteller at selskapet selv drev litt egen etterforskning.

– De fulgte med på Finn. Der så de at et sånt instrument som de hadde blitt frastjålet, som de gjenkjente som sitt, hadde blitt lagt ut på Finn, sier Åsnes.

Denne annonsen dukket opp på Finn noe tid etter tyveriet. Selskapet fulgte selv med og oppdaget eiendelene deres. Foto: Politiet

Politiet tok kontakt med selgerne, som bet på. De avtalte å møtes på Bergen stasjon i sentrum.

– Det var hun som nå er siktet og fengslet som møtte og hadde med seg dette instrumentet, forteller Åsnes.

Det tok ikke mange dagene fra innbruddet til instrumentet ble lagt ut på Finn.no forteller daglig leder i Bloms Maritime AS, Marius Blom. Han er imponert over hvor raskt prosessen gikk etter at selskapet varslet politiet.

Tyverioffer: – Helt fantastisk

– Etter de fikk vite om Finn-annonsen tok det to dager eller noe sånt, så var dette løst. Og det var helt fantastisk skal jeg være helt ærlig, sier Blom.

Resten av de savnede gjenstandene, som hadde en verdi på flere hundre tusen kroner, ble funnet dumpet ved siden av en søppelcontainer.

Den siktede ble tidligere i februar varetektsfengslet i fire uker. Årsaken er at politiet mener det er stor gjentakelsesfare. Hun er anmeldt for 15 tilfeller av innbrudd, tyveri, motorvogntyveri og nasking.

Nå venter hun på en rettssak.

Politiadvokat Åsnes forteller at tyvejakt på Finn.no er blitt nødvendig for politiet i slike saker i slike saker.

– Hvis man er sikker på at det er den stjålne gjenstanden, da gjør man det noen ganger. Her var det jo snakk om mye verdier, forteller Åsnes.

VANSKELIG Å SKILLE: Det kan være vanskelig å skille tyvegods fra de ordinære Finn-annonsene forteller Gjefsen i Finn. Foto: Privat

Dette bør du se etter på Finn.no

Direktør for svindel og forbrukertrygghet i Finn Geir Petter Gjefsen forteller at det er vanskelig å skille tyvegods fra vanlige annonser på Finn.no.

– Overordnet er det jo vanskelig å se om noe er tyvegods hvis det ikke er merket, sier han.

Gjefsen forteller at det finnes metoder for å avsløre tyvegods.

– Sånn generelt sett er det å se etter helheten. Altså å se etter om det er et tilbud som er for godt til å være sant. Det kan jo være et tegn på at det er noe galt, forteller Gjefsen.

– Så blir det jo eventuelt å be om en kvittering. Det er jo et veldig greit sjekkpunkt.

Finn.no har ikke tall på hvor mye tyvegods som blir lagt ut til salgs på deres sider.