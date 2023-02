La seg på hjul etter politiet- det får konsekvensar

Like etter midnatt var politiet under utrykking på veg til eit oppdrag. Dei blei etter kvart tekne att av to bilar på Mongstadvegen i Nordhordland som følgde etter dei. Enden på visa blei at politiet tok førarkortet til dei to sjåførane og opprettar sak.