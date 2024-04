La ned Vevring skule

Fleirtalet i kommunestyret i Sunnfjord har bestemt seg for å legge ned Vevring barnehage og skule ved Førdefjorden. Fleire politikarar tok til ordet og tala for å oppretthalde skulen, medan andre viste til at saka har vore utsett i fleire omgangar i påvente av betre utviklinga av elevtalet.