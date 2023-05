La ned krans for dei falne

Frigjeringsdagen 8. mai vart i Sunnfjord markert med nedlegging av krans ved minnestøtta på Førde lufthamn Bringeland. På støtta står namnet på 14 soldatar som omkom under luftkampen over Førdefjorden 9. februar 1945. – Det er viktig å heidre dei som gav sitt liv for at Noreg skulle bli fritt og sjølvstendig, og alle som har tent Noreg gjennom deltaking i internasjonale operasjonar, seier ordførar Jenny Følling (Sp).