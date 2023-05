Kystverket går vidare med Stad skipstunnel

I går blei det kjent at planane om Stad skipstunnel blir sett på vent fordi det blir ein del dyrare enn planlagt. Regjeringa har bede Kystverket om å gå ei runde for å sjå om tunnelen kan byggast til ein lågare kostnad. Kystverket skriv at dei går i gang med dette arbeidet.

– Dette skal vi svare ut i forkant av arbeidet med statsbudsjettet for 2024, seier prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad, i ei pressemelding.

Han seier det ikkje stemmer at heile arbeidet med skipstunnelen er sett på vent. Kystverket jobbar nemleg vidare med det førebuande arbeidet fram mot byggestart.

Til hausten skal Stortinget ta stilling til eit oppdatert kostnadsestimat for tunnelen. Målet for skipstunnelen er å stå klare for å gå ut med anbod for å finne hovudentreprenør som kan drive og bygge skipstunnelen.