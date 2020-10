Kystfylka rasar: – Regjeringa reduserer støtta til klimasatsinga vår

– Det grøne skiftet som fylkeskommunane har vore veldig gode på, skal også me stimulera til.

Det seier samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK i samband med at han røper noko av regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Der heiter det:

«For å gi fylkeskommunene større mulighet til å prioritere lav- og nullutslippsløsninger for ferjer og hurtigbåter, foreslås det at 100 millioner kroner av økningen i de frie inntektene for fylkeskommunene (på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett) gis med en særskilt fordeling til ferje- og båtfylkene.»

Hareide summerer opp budsjettforslaget frå regjeringa slik:

– Det er eit takstskifte miljø- og klimamessig. Me er i gang med å nå måla for 2030.

Men nestleiar Svein Eggesvik i Nordland fylkesråd og fylkesordførar Jon Askeland i Vestland, begge frå Senterpartiet, er slett ikkje er nøgde.

– Potten blir mindre

Eggesvik reknar med at Nordland vil få om lag 25 av dei 100 millionane.

– Det er ein god start som vil hjelpa på, men er framleis for lite. For vårt fylke åleine manglar 180 millionar kroner i året til å dekka ekstrakostnadane våre med elektrifisering av ferjer.

FOR LITE: – Regjeringa burde tatt eit større løft for å fått det grøne skiftet på plass raskare, meiner nestleiar Svein Eggesvik i Nordland fylkesråd. Foto: Nordland fylkeskommune

Løyvinga samferdsleministeren er stolt av, imponerer heller ikkje Askeland. Han viser til at ferjefylka til saman fekk 150 millionar kroner i ekstraløyving i år.

– Eg vert uroleg når eg høyrer at neste års ekstraløyving skal gjelda klimatiltak på hurtigbåtar i tillegg til ferjer, samstundes som potten blir 50 millionar kroner mindre. Dessutan blir me fleire om beinet, fordi også andre fylke investerer i klimavenleg ferjeflåte. Når summen til fordeling blir mindre, fryktar eg Vestland får endå mindre enn me fekk for 2020.

– Vil det bety dyrare billettar, færre avgangar, begge delar, eller andre kutt?

– Det kan eg ikkje svara på endå, men me får det vanskelegare med tilbodet vårt.

Ferjeopprøret

«Ferjeopprøret» i vinter handla om takstauke, autopass og mangelfull statleg finansiering. Då hevda dei tre største ferjefylka at staten betalar 700 millionar kroner for lite til å dekka kostnadane med ferjedrift.

Vestland er den fylkeskommunen som har sørga for null- eller lågutslepp på flest ferjestrekningar. Men det tærer på økonomien. Med ekstraløyvingane dei fekk i år, kostar investeringane i utsleppskutt 233 millionar kroner meir enn staten dekker.

UROLEG: – Når potten frå staten blir mindre, skal gjelda hurtigbåtar i tillegg, og me blir fleire om beinet, blir økonomien neste år endå verre, seier fylkesordførar Jon Askeland i Vestland. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Med dei opplysningane eg får no, blir neste år endå verre. Det går ut over tilbodet på kysten, meiner Askeland.

Hareide: – Eit godt bidrag

– Er 100 millionar kroner nok?

– Eg forventar nok at fylka hadde ønska seg endå meir, men dette er eit godt bidrag, seier samferdsleminister Hareide.

Dessutan peikar han på at elferjer er billigare i drift enn dieselferjer.

– Når ein har gått over til nullutsleppsteknologi som elektriske ferjer, gir det lågare driftskostnadar på sikt.

Men Eggesvik seier det er dei første åra at store investeringar i klimavenlege skip trugar fylkeskommunanes økonomi.

– Regjeringa burde tatt eit større løft med fleire hundre millionar kroner akkurat no, for å fått det grøne skiftet på plass raskare. Så kunne dei eventuelt slakka ned meir etter kvart.

STIMULERER: Samferdsleminister Knut Arild Hareide meiner 100 millionar kroner er eit godt bidrag til fylka som investerer i klimavenlege skip. Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

– Hareide seier 100 millionar kroner er ei god støtte?

– Alle pengar hjelper, men me brukar altså meir enn me får. Fram til 2019 var ordninga slik at fylkeskommunane fekk kompensert utgiftene våre fullt ut, så økonomien vår er no under eit større press, seier Askeland.