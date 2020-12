Kyr på rømmen sprang på folk og hestar

I Sunnfjordfjella har to kviger vore fråskilde frå resten av flokken heilt sidan september.

Sist helg gjorde bonden enda eit forsøk på å sanke rømlingane. To hestar blei hyra inn, og på den eine sat Svein Erik Hafstad.

Blant stupbratte fjellsider, skodde og regn fekk dei endeleg kvigene med seg.

Men kring 150 meter frå garden vart det dramatisk.

– Då går kviga til åtak på den eine av oss som går til fots, før ho gjer det same med hesten min. Det hadde eg aldri trudd at dei skulle gjere, seier Hafstad.

Og den skremde kviga gav seg ikkje. Deretter gjekk ho til åtak på den andre hesten i følget.

UT OG HENTE KVIGER: Sankelaget var nære ved å få dei to rømlingane heim, men kvigene ville det annleis. Foto: Privat

– Vanskeleg å lese kva dyret kan finne på

– Hvis skremde dyr blir trengt opp i eit hjørnet, og du står i vegen for den einaste fluktvegen, er ikkje det ein bra stad å vere, seier instituttleiar ved Veterinærhøgskulen Olav Reksen.

Dyr er dyr, og kan gjere uventa ting, ifølgje Reksen.

– I dag er folk flest sjeldan i kontakt med dyr. Då kan det vere vanskeleg å «lese» kva dyret kan finne på. Difor skal vi halde avstand når vi treffer storfe i skog og mark, seier han.

Ifølgje Norsk Friluftsliv er 254.000 kalver, kviger og kyr kvart år på sommarbeite.

Ifølgje Arbeidstilsynet er husdyrbruk den mest ulukkesutsette delen av landbruket, men dei manglar ein god oversikt over omfanget «fordi folk ikkje melder inn ulukkene».

– Vi treng at folk melde inn til oss slik at vi lære av feila, seier Per Olav Hernes i Arbeidstilsynet.

NRK har skrive om fleire hendingar der kyr har vore aggressive mot menneske. I 2018 vart ei kvinne drepen av ei kvige på ein gard i Gjøvik.

Kuvettreglane Ekspandér faktaboks Hald avstand til dyra og gå utanom flokken.

Ikkje gå mellom dyra. Kyr kan bli pågåande og skape uønskte situasjonar.

Ikkje gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den.

Hunder bør ikkje takast med til beitande dyr, og hugs bandtvang frå 1. april til 20. august.

Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågåande, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna.

Dersom du opnar ei grind, lukk den igjen òg!

Måtte kalle ut jegerar

Etter nesten tre månadar på rømmen var kvigene så aggressive, sletne og redde at bonden meinte det ikkje var forsvarleg å få dei heim lenger.

– Til slutt såg ikkje vi noko anna alternativ enn å kalle jegerar ut i fjellet for å avlive kvigene. Det var ein tung avgjerd, seier bonden.

Svein Erik Hafstad som var med å hjalp den søndagen, har sjølv storfe og dyr på beite om sommaren.

– For fem seks år sidan opplevde eg dette med ei av mine kviger. Ho lidde same skjebne som desse. Det skjer ikkje ofte, men det skjer, seier Hafstad.

RAMLA AV: Etter at kviga hadde sprunge på Svein Erik Hafstad og hesten, ramla han av hesten. Men det gjekk fint med begge to. Foto: Privat

– Avliving eit riktig val

– Dei alle fleste dyr som har vore på beite ynskjer seg heim att. Likevel er det unntak, seier professor ved Norges miljø- og biovitskaplege universitet, Inger Lise Andersen.

Ho har jobba med husdyr sidan 1994.

– I dette tilfellet var nok avliving eit riktig val, seier ho.