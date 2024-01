Kygo-suksess i Storbritannia

Kygo debuterer denne uken på 39. plass på singellisten i Storbritannia med låten «Whatever». Vokalist er amerikanske Ava Max.

Dette er Kygos høyeste plassering på den britiske hitlisten siden «What's Love Got To Do With It» nådde en 31.plass i juli 2020.

I Norge er «Whatever» nummer 2 på VG-listen denne uken.