Kvinnheringen: Rusa mann køyrde to bilar i grøfta same dag

Ein mann i starten av 20-åra er dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett for køyring i ruspåverka tilstand, skriv Kvinnheringen.

Mannen frå Sunnhordland blei sikta for brot på vegtrafikklova i november i fjor. Det var ein dag i august at han først køyrde ein bil i grøfta, før han 20 minutt seinare gjorde dette med nok ein bil. Mannen anslo i retten at han skal ha drukke tre øl og ein halv liter brennevin før første turen, før han drakk litt meir før tur nummer to. Etter at andre bil også var i grøfta returnerte mannen til festen han kom frå, og fortsette å drikke der. Då politiet møtte opp for å hente vedkomande fire timar seinare, viste blodprøvar ein promille på 1,9. Sakkunnige har vurdert at mannen må ha hatt minst 0,83 i promille då han køyrde bilane.

Mannen er dømt til fengsel i 30 dagar og må også betale ei bot på 55.000 kroner.