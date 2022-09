– Eg skulle gjerne sett at me var fleire, seier Kristi Pedersen Madsen (H).

Ho er einaste småbarnsmor i kommunestyret på Tysnes i Sunnhordland, skriv bladet Tysnes.

Neste år stiller ho som ordførarkandidat i kommunevalet.

– Eg skal ikkje stå her og lata som det ikkje er krevjande i heile teke. Det er jo sjølvsagt litt logistikk som må gå opp, men for meg så har det gitt meir enn det har teke krefter å vera i politikken.

Kvinner fell frå

I august trekte Une Bastholm seg som partileiar i MDG. Ho vil ha meir tid og overskot til dei to små jentene sine.

Også i kommunestyra rundt om i landet ser det ut til å vera vanskeleg å rekruttera kvinner med barn.

Ny forsking frå Sverige viser at kvinner mistar politisk interesse allereie under graviditeten, skriv forskning.no.

– Kvinner fell av når dei kjem i slutten av 20-åra og tidleg i 30-åra. Dette er same tidsrommet der dei ofte etablerer familie og får barn, seier seniorrådgivar Annette Solberg i Likestillingssenteret.

Ho er ansvarleg for ein ny rapport, som viser at 24 prosent av kommunepolitikarane i Noreg er småbarnsforeldre, med ungar under tolv år.

Kommunal Rapport har skrive om rapporten tidlegare.

Totalt er talet bra, men det er store variasjonar. Det er færre småbarnsforeldre dess større kommunen er.

Halvparten i Fjaler er småbarnsforeldre

Likestillingssenteret anbefaler kommunar å blant anna legga fleire politiske møte til dagtid. Det er allereie vanleg i mange kommunar i Nord-Noreg og i Vestland.

I Fjaler kommune i Sunnfjord har halvparten av kommunestyrerepresentantane små ungar, og dei politiske møta føregår på dagtid.

– Eg trur det er ganske avgjerande at me held møta før barnehagane stenger, seier ordførar Kjetil Høgseth Felde (Sp).

Berre 17 prosent av representantane er kvinner, men det er tydeleg at møtetidspunkt speler inn for småbarnsfedrane også.

– Viss det er fare for at møtet går til over klokka 16, er det enkelte som kan påpeika at dei må gå for å henta i barnehagen.

Krf-politikar: – Del av vurderinga

Ei av dei som har kjent på utfordringane med å vera politikar og småbarnsmamma, er Rebekka Ljosland.

Ho var toppolitikar for KrF i Bergen, og allereie som 24-åring blei ho byråd.

Men i 2019 sa Ljosland stopp. Då var ho 28 år og hadde ei tre år gamal dotter.

– Å ha barn var del av ei heilskapsvurdering, men i utgangspunktet var det ikkje rolla som småbarnsmor som åleine var grunnen til at eg ville gjera noko anna for ein periode.

Ho meiner det er fullt mogleg å kombinera rollene som mor og politikar, men at det krev tilrettelegging. Blant anna fleire møte på dagtid.

– Det er viktig å finna ein god balanse i samansettinga av kommunestyra, og då må småbarnsmødrene vera med.

Fekk trillingar som politikar i Bergen

I bystyremøta i Bergen kan ikkje representantane rekna med å rekka henting i barnehage.

Møta kan vara i ti timar, og berre åtte av 67 representantar er småbarnsmødrer, viser ei kartlegging NRK har gjort.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var allereie mor til ein 15-åring og heiltidspolitikar i Bergen då ho fekk trillingar i 2012. Tre år etter var ho ordførar.

– Eg har sete på mange møte der eg har tenkt at dette tek for lang tid. Eg trur betre organisering av ein god del møte, er viktig.

– Småbarnsmødrer har viktige perspektiv i utforming av politikk. Å mista dei røystene, er eit stort demokratisk problem, meiner Persen.

TOPPOLITIKAR OG TRILLINGMAMMA: Marte Mjøs Persen på tur i Bergen i 2013, med Jonas Gahr Støre som trillehjelp. Foto: Privat

På Tysnes har Høgre flytta tidspunktet for gruppemøta ein time seinare, frå klokka 18 til 19.

Slik at foreldre som Kristi Pedersen Madsen skal få litt meir tid med ungane sine.

– Eg trur ikkje me skal svartmåla det. Eg trur det er stor vilje frå dei folkevalde til å få til møte på dei tidspunkta som gjer at flest mogleg kan delta.