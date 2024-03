Kvinnen som omkom var den siste som ble hentet opp fra sjøen

Det var Reidun Hestetun (61) som ble hentet sist opp fra vannet under redningsaksjonen onsdag 28. februar. Det kommer fram i en pressemelding fra Hovedredningssentralen.

− Det var den Equinor-ansatte sykepleieren som ble heist opp av Florømaskinen, og dermed ankom sykehuset på Haukeland sist. Der ble hun som kjent senere erklært omkommet. I transporten på vei til Haukeland gjorde mannskapet sitt ytterste for å ivareta henne. Vi er lei oss for at ikke alle seks overlevde, og vår medfølelse går til de som har mistet en de hadde kjær, sier Andreas Næsheim, operativ redningsinspektør ved Hovedredningssentralen.

De mener at vurderingene de har gjort, var med på å redde liv.

− I en totalvurdering av situasjonen, basert på observasjoner på skadestedet og kompleksiteten i det medisinske bildet i kabinen på SAR Queen, så mannskapet det som nødvendig å gå til Haukeland raskest mulig med de fem personene som på det tidspunktet var tatt om bord i helikopteret, sier Næsheim.

Av hensyn til taushetsplikten kan ikke Hovedredningssentralen gi ytterligere kommentarer knyttet til de helsemessige vurderingene og tilstanden til henne.