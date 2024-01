Kvinneleg lærar skal ha sendt nakenbilde til elevar

Ein kvinneleg lærar er tiltalt for å ha sendt nakenbilde og videoar av seg sjølv til fire elevar. Læraren er frå ein av nabokommunane til Bergen, skriv Bergens Tidende. Gutane var 13 og 14 år gamle då hendingane skal ha starta for to år sidan. Kvinna nektar straffskuld.