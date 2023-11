Kvinne tiltalt for ruskjøring på Voss

En kvinne i 30-årene fra Bergen er tiltalt for to tilfeller av ruskjøring. Hun må dermed møte i Hordaland tingrett i april.

Ifølge tiltalen skal hun ved et av tilfellene ha kjørt i ruspåvirket tilstand, med to barn og noen dyr om bord i bilen. Dette skal ha skjedd på Voss i sommer. Hun skal ha vært påvirket av et narkotisk stoff, med over 1,2 i promille. Hun skal heller ikke ha hatt gyldig førerkort.

Det andre tilfellet skjedde i Bergen i fjor høst. Da skal hun også ha kjørt bil mens hun var påvirket av et narkotisk stoff, med en promille over 1,2.