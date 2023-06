Kvinne tiltalt for drapsforsøk på anna kvinne

Ei kvinne i 50-åra er tiltalt for drapsforsøk på ei anna kvinne i 40-åra. Hendinga skjedde i ein av omlandskommunane til Bergen, og det skal vere ein kjærleikskonflikt som låg bak. Ifølge tiltalen skal tiltalte ha prøvd å presse ei pute mot andletet til fornærma, samstundes som ho pressa handa over munnen og nasa til kvinna. Det var Bergens Tidende som skreiv om saka først. Kvinna er også tiltalt for fridomsrøving.