Kvinne tiltalt for drapsforsøk i Sveio

Ei kvinne frå Sveio er tiltalt for drapsforsøk på sin ektemann, etter knivstikking i ei leilegheit i kommunen i september 2022. Ho må møta i Haugaland og Sunnhordland tingrett i september i år. Kvinna skal ifølgje tiltalen ha stukke den fornærma mannen to gonger i halsen med kniv. Stikka gav skader både på to samleåre og pulsåra, men ved hjelp av trykk mot skadestaden og operasjon same natt, overlevde mannen skadane. Kvinna sin forsvarar, advokat Elisabeth Rød, har tidlegare sagt til BT at kvinna også vart utsett for vald.