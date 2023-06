Kvinne til sykehus etter kollisjon

En kvinne i 40-årene er kjørt til sykehus i ambulanse etter at en bil og elsparkesykkel kolliderte i Nybøvegen i Florø litt over kl. 20.30. Kvinnen skal ha vært ved bevissthet. Ulykken skal ha skjedd i et kryss.