Kvinne påkjørt av el-sparkesykkel

En kvinne er fraktet til legevakten etter at hun ble påkjørt av en el-sparkesykkel ved Skansen i Bergen. Kvinnen skal være lettere skadd. Føreren av kjøretøyet er mistenkt for ruskjøring og måtte bli med politiet til legevakten for å ta blodprøve.