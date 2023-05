Kvinne pågripen i Førde

Ei kvinne i 20-åra sit i arresten i Førde og vil bli avhøyrd i dag. Kvinna vart pågripen like før midnatt tysdag etter at ho prøvde å ta seg inn i ein bustad. Politiet meiner kvinna har tilknyting til bustaden, men at ho her var uønskt. Det er oppretta sak på forholdet.