Kvinne mistenkt etter brann i Bergen

Fire personer er kjørt til sykehus etter brann på Kronstad i Bergen tirsdag morgen. En kvinne i 30-årene er mistenkt.

Klokken 06.50 fikk politiet melding om røyk ut av et vindu i andre etasje i et bygg med flere leiligheter på Kronstad i Bergen. Brannvesenet rykket ut fra tre stasjoner, og brannen ble meldt under kontroll kl. 07.03.

Fire personer ble kjørt til sykehus, opplyser Bergens Tidende.

Brannen skal ha startet i forbindelse med matlaging.

Ifølge vakthavende jurist Katrine Iveland Thomassen er det ikke mistanke om at brannen ble startet med vilje, men det handler om aktsomhet.

(NTB/NRK)