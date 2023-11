Kvinne meldt til politiet etter trafikkuhell

Ei kvinne vart seint måndag kveld meldt til politiet for brot på aktsemdparagrafen i vegtrafikklova. Dette skjedde etter at ein bil med to personar køyrde i ein lyktestolpe på Byrkjelo. Begge dei involverte personane kom frå uhellet utan skader, og kommunen vil følgja opp den øydelagde lyktestolpen, skriv Vest politidistrikt på X. Uhellet vart meldt klokka 23.43 måndag kveld.