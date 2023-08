Kvinne kritisk skadd etter å ha falle elv i Aurland

Kvinna var med i eit turfølget, då ho skal ha falle i Grovselvi mellom Almen og Sinjarheim i Aurlandsdalen. I følge politiet er elva stri med mykje vatn.

Ein større redningsaksjon vart sett i verk, og mannskap frå alle naudetatane, Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp og mannskap frå den Alpine Redningsgruppa vart kalla ut..

Klokka 2025 fortel innsatsleiar Gisle Antun at dei no har fått kvinna på ei båre og frakta ho over elva og inn på stien som går ned dalen.

– Kvinna er kritisk skadd og blir send til til sjukehus, seier Antun.

Bergingsmannskap skal no bære den skadde kvinna tre til fire kilometer langs ein sti før dei kjem til veg.

FUNNEN I LIVE: Store styrkar vart kalla ut då politiet fekk melding om at ei kvinne hadde falle i Grovselvi i Aurlandsdalen. Foto: Arne Veum

Funnen i sideelv

Klokka 1740 melder politiet om at kvinna er funnen i live i ei sideelv. Mannskap er i ferd med å ta seg fram til kvinna.

1855 melder politiet at av redningsmannskapahar tatt seg ned til kvinna som ligg i elva på motsett side av turstien.

Kvinna skal vere vaken, men medtatt. Det er uvisst kva skadar ho har fått skriv politiet på X/Twitter.

Redningsmannskap vurder nok korleis ho på best mogleg måte kan hentast ut sidan det ikkje er flyvêr.

Kjenner området godt

Ordførar i Aurland, Trygve Skjerdal kjenner området godt etter over 20 år i Røde Kors som operativ uteleiar

– Eg er glad for at ho er funnen. Eg følte veldig med ho som fall i elva, familien hennar og også redningsfolket som skulle ut og hjelpe dei.

Familien og turfølget til kvinna er tatt hand om av ambulansepersonell, og kommunen har oppretta kriseteam som er på veg.