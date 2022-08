Kvinne kjørte ruspåvirket – mister bilen

En kvinne i 50-årene er i Hordaland tingrett dømt til fem måneder fengsel for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand med to dagers mellomrom i Alver i oktober i fjor. Hun dømmes til å betale 40.000 kroner i bot. Hun mister førerkortet og bilen hennes blir samtidig inndradd for alltid, står i det dommen.