Kvinne i bil havnet i elv

En kvinne er fraktet til sykehus for kontroll etter at en bil trillet over en kaikant og ut i vannet ved Fjæra i Åkrafjorden. I tillegg til kvinnen var det også en annen person i bilen. Begge klarte å komme seg til land ved egen hjelp. Ifølge politiet fremstår ulykken som et uhell.

– Bilen er hentet opp og vi har avsluttet på stedet, sier operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt.