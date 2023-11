Kvinne frå Sunnfjord dømd for promillekøyring

Ei kvinne i 50 åra busett i Sunnfjord har blitt dømt for å køyre bil med 2.38 i promille. Kvinna forklarte at det heile byrja med at ho hadde flyskrekk og hadde drukke på flyet, ifølge Sogn og Fjordane tingrett. Då ho kom heim til bustaden sin valde ho å køyre til butikken. Då ho kom heim stod politiet på døra kort tid etter. Kvinna vart dømd til fengsel i tretti dagar, med ei prøvetid på to år. I tillegg må ho betale om lag 45 tusen kroner i bot og saksomkostingar, og misser sertifikatet i to år og seks månader.