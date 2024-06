Kvinne fengslet etter 27 tyverier

En kvinne er varetektsfengslet i fire uker siktet for 27 tyverier fra butikker i Bergen og andre steder. Kvinnen skal ha stjålet varer for mer enn 180.000 kroner, skriver BT. Ved et tilfelle stjal hun sminke for 14.000 kroner fra en butikk i sentrum av Bergen i mai. Kvinnen tilsto samtlige 27 tilfeller i siktelsen under fengslingsmøtet i går.