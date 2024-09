Kvinne dømt i sak om russebuss

En kvinne i 20-årene er av Hordaland tingrett dømt til fengsel i fem måneder, for å ha lurt 21 jenter hun var bussjef for i russetiden.

To måneder av straffen er betinget.

Ifølge tiltalen underslo kvinnen 700.000 kroner fra russebussens medlemmer.

Hordaland tingrett har nå slått fast at kvinnen skal tilbakebetale rundt 525.000 kroner.

I tingretten nektet kvinnen straffskyld, og holdt fast ved at hun ikke har brukt russebussens penger på private formål.

Tingretten avfeier kvinnens forklaring og mener underslaget er særlig grovt, ettersom det dreier seg om et betydelig beløp, kan karakteriseres som et særlig tillitsbrudd og er begått over lang tid.

– Min klient er svært skuffet over tingretttens dom, og dommen vl bli anket, sier forsvarer Bertil Christian Hast Rønnestad til NRK.