Kvinne dømd til fengsel for ruskøyring

Ein fredag ettermiddag i november i fjor køyrde ei kvinne i 40-åra frå Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen og heimover. Køyreåtferda var mildt sagt oppsiktsvekkande, melder Fanaposten. Bilen var ute i grøfta og kryssa midtlinja, trass i at det kom møtande trafikk.

Ein politibetjent som ikkje var i teneste observerte køyringa. Det viste seg at kvinna hadde promille på over 1,5. I tingretten vart kvinna dømd til fengsel i 21 dagar, 45.000 kroner i bot og tap av førarretten i to år.