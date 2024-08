Kvinne dømd for bunad-svindel

Ei kvinne i 30- åra er dømt etter at ho prøvde å svindle forsikringsselskapet sitt for nær 400.00 kroner. Kvinna melde at ho hadde blitt fråstolen fire bunader, men forsikringsselskapet blei mistenksame. Nyleg hamna saka i Sogn og Fjordane tingrett, og her tilstod kvinna alt. Ho blei dømt til fengsel i 60 dagar, der 30 av desse blir utsett med ei prøvetid på to år.