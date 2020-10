Kvinne (19) anmeldte voldtekt – da ble den nå voldstiltalte mannen pågrepet

– De lo mens de fortalte det, og sa de hadde klamydia og at vi kunne være smittet, fortalte den 19 år gamle kvinnen i Bergen tingrett i dag.

Hun er en av ti fornærmede kvinner i den omfattende volds- og overgrepssaken som går for retten i Bergen denne uken.

En 27 år gammel mann står tiltalt for grov mishandling og vold mot fem av sine tidligere samboere og en ekskjæreste.

Han er også tiltalt for overgrep mot tre tenåringsjenter, samt voldtekten som var tema i første del av rettsdagen i dag.

Da saken startet mandag, nektet han straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen. Han mener anmeldelsene fra kvinnene er organisert.

Ble skjenket fulle

Voldtektsofferet forklarte seg om hvordan hun opplevde det som skal ha skjedd natt til 31. mai i fjor.

Ifølge kvinnen skal den tiltalte mannen ha forgrepet seg på henne i tiltaltes leilighet.

Voldtekten skal ifølge fornærmede ha skjedd etter at hun ble servert store mengder alkohol i form av vodka og brennevin. Kvinnen var så beruset at det på et tidspunkt ble snakket om å ringe etter ambulanse.

Bilder og video som ble lagt fram i retten, underbygger at kvinnen i løpet av kvelden fikk «blackout» på grunn av det høye alkoholinntaket.

Kvinnen begynte å gråte og ba om en pause da videoene ble vist i retten.

AKTOR: Statsadvokat Kristine Herrebrøden. Foto: Paul Andre Sommerfeldt / NRK

– Ødelagt tilliten min

Først morgenen etter skal den fornærmede ha våknet og blitt fortalt at tiltalte og samboeren hadde hatt sex med henne og en venninne.

Kvinnen oppsøkte voldtektsmottaket og leverte inn anmeldelse til politiet dagen etter. Det var denne anmeldelsen som førte til at 27-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet i juni i fjor.

Senere har kvinnen slitt med vonde mareritt og søvnproblemer.

– Jeg kunne aldri sett for meg at han skulle gjøre noe sånn. Dette har ødelagt tilliten min, sa kvinnen i retten.

Kvinnens bistandsadvokat May Britt Løvik forteller at kvinnen er sjokkert over det hun er utsatt for.

– Dette har påvirket hennes livskvalitet både i tiden etterpå og fram til nå. Hun er samtidig fornøyd med at saken nå kommer opp, men det har vært veldig tøft for henne å forberede seg til dette. Hun er lettet etter å ha avgitt sin forklaring, sier Løvik til NRK.

BISTANDSADVOKAT: May Britt Løvik er en av ni bistandsadvokater i den store saken. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Mener det var samtykke

Den tiltalte mannen mener det som skjedde senere var snakk om frivillig sex og at kvinnen samtykket.

– Jeg føler ikke at jeg har gjort noe kriminelt, sa tiltalte i retten.

Hans daværende samboer skal i forkant av overgrepet ha sagt nei og gjort tiltalte oppmerksom på at de to kvinnene lå og sov.

Tiltalte skal da ha foreslått å vekke dem for å gjennomføre samleie.

Den fornærmede kvinnen fortalte i retten at tiltaltes samboer beklaget hendelsen ovenfor henne i ettertid.

Risikerer forvaring

Sakkyndige har konkludert med at 27-åringen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Mandag beskrev tiltalte en oppvekst preget av mangel på impulskontroll og sporadisk vold mot kamerater.

Mannen er også tidligere dømt for vold, trusler og seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Påtalemyndigheten har varslet at det kan bli aktuelt å be om forvaring.