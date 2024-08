Kvikkleire kan skape trøbbel for Førdepakken

Funn av kvikkleire langs Angedalsvegen gir Førdepakken i Sunnfjord nye utfordringar, melder Firda. Det er planlagt ei bru over Jølstra ved Førdehuset. Men kvikkleire ved elva gjer at geologar tilrår T-kryss framfor rundkøyring i samband med brua. I tillegg er er det svært langt ned til fast fjell der fundamenta til brua kjem. Det er førebels uvisst kva følgjer funna får vidare for bruprosjektet.