– Det er skremmande å stå aleine, utan fastlege.

Trebarnsmora Lene Nilsen er heilt klar på kva som er verst når ho og døtrene mistar fastlegen førstkommande måndag.

Dei bur i Eikelandsosen i Bjørnafjorden kommune, like utanfor Bergen.

Frå måndag manglar kommunen med 25.000 innbyggarar seks fastlegar.

Det betyr at 8000, kvar tredje av dei som bur der, står utan fastlege.

UTAN FASTLEGE: Lea (4) har alvorleg epilepsi og ein alvorleg kromosomfeil. Likevel stor ho utan fastlege. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

– Blir ikkje tråd i behandlinga

Den yngste dottera til Nilsen har alvorleg epilepsi og kromosomfeil.

Familien er derfor ofte hjå legen for å få hjelp og støtte.

– Konsekvensen blir at vi ikkje får lokal oppfølging eller medisinar. Det er ingen som kjenner ho godt nok til å ta avgjerder på kommunalt nivå. Dei tør ikkje, seier mora.

Sjølv om kommunen har lova ei mellombels løysing med vikarar til dei pasientane som treng tett oppfølging, er trebarnsmora fortvila.

– Det er nye vikarar heile tida. Det blir ikkje tråd i behandlinga. Når ein har barn med omfattande diagnosar er det ikkje berre, berre å gå til nye legar, seier ho.

Ho meiner kommunen burde hatt ei betre løysing på det ho kallar ei varsla krise.

VARSLA KRISE: Trebarnsmora Lene Nilsen meiner kommunen burde hatt ei betre løysing på det ho kallar ei varsla krise. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Dette er fastlegeordningen: Ekspandér faktaboks Fastlegeordningen ble innført 1.6.2001.

Den innebærer at alle kan velge seg en fastlege, som er vår faste kontakt med helsevesenet.

Foreldre velger for barn under 12 år.

Du kan skifte lege opptil to ganger i året.

Stoler du ikke på diagnosen eller behandlingen fastlegen gir deg, har du krav på en annen leges synspunkt.

Fastlegen din har ansvaret for å sikre deg primære legetjenester, henvise deg til spesialist, skrive sykemeldinger, trygdeerklæringer og annet du har behov for.

Fastlegen skal være tilgjengelig for "sine" pasienter. Det skal være mulig for deg å treffe legen per telefon. Fastlegen forplikter seg til å skaffe en vikar, som vil være din faste kontakt når han/hun er fraværende.

Bare 0,5 prosent av befolkningen har valgt å stå utenfor fastlegeordningen.

– Kommunane byr over kvarandre

Kommunalsjef for helse og velferd Monica Totland Melvold i Bjørnafjorden kommune kallar situasjonen «svært kritisk».

– Det er ein veldig krevjande situasjon me står i no, seier ho.

Frå før av låg kommunen på topplista når det gjaldt mangel på fastlegar.

Men når to av dei planlagde legevikarane heller tok jobb i andre kommunar, rakna alt.

Kommunesjefen fortel at dei har gjort mykje for å rekruttera nye legar, men at det har vore svært vanskeleg.

– Kommunane byr over kvarandre i jakta på fastlegar. Ein konkurrerer om dei same ressursane, seier ho.

KRITISK: Kommunalsjef Monica Totland Melvold i Bjørnafjorden kommune meiner at det må skje noko frå statleg hald slik at det blir enklare å rekruttera turnuslegar. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

– Fastlegetørke

NRK har skrive fleire saker om fastlegemangel i Noreg. Totalt står nærare 150.000 nordmenn over heile landet utan fastlege.

Verst er det ofte på mindre stader, der dei slit med å rekruttere legar.

Det har Bjørnafjorden kommune kjent godt på, ifølgje Melvold.

Ho meiner det no må skje noko frå statleg hald slik at det blir enklare å rekruttera turnuslegar.

– Det er heilt uhaldbart det kommunane står i no. Det er ei fastlegetørke. Me får ikkje inn vikarar frå vikarbyrå heller.

– Bekymringsfull utvikling

Leiar Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen kjenner til at kommunar lagar eigne avtalar for å få legevikarar i jobb.

– Det er ei bekymringsfull utvikling, men det skuldast at sentrale styresmakter ikkje har tatt grep for å få til ei ordentleg fastlegeordning.

Han meiner regjeringa må på bana med kraftfulle tiltak som gjer det attraktiv å framleis vere og bli fastlege.

– Slik det er no, tilbyr kommunar vikarar ofte langt meir enn dei faste tilsette. Det skapar misnøye.

Han understrekar at det kommunane kan tilby vikarane ofte berre er mellombelse gode, og ikkje berekraftig over lengre tid.

Må ta ferje til legevakta

I Bjørnafjorden har dei ordna ei mellombels løysing for Eikelandsosen legesenter, som mistar dei to legevikarane sine måndag.

– Legane vil legge opp til ei rulleringsordning dei neste månadane, for å hjelpa dei som har behov for tettare oppfølging, seier kommunalsjefen i Bjørnafjorden.

Legemangelen går også ut over ein av dei to legevaktene i kommunen.

Det kan bety at nokre av innbyggjarane må ta ferje, eller køyre ein time for å få legehjelp i helgene.

– Ho kan få eit alvorleg epilepsianfall, som kan gi hjerneskade. I verste fall er det ikkje sikkert at me har ho lenger, seier Nilsen.

På spørsmål om kommunalsjefen ser noko løysing på problemet, svarar ho følgande:

– Ikkje på lang sikt. Då må sentrale styresmakta gå inn og gjere noko, seier Totland Melvold.

IKKJE BRA: Det er ikkje bra for nokon av innbyggjarane. Det skal ikkje vera sånn. Noko må gjerast no, seier trebarnsmora Lene Nilsen. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

– Tar det på største alvor

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet seier at fastlegeordninga har gått frå vondt til verre.

– Det er ein situasjon vi tar på største alvor, seier han.

Bjørkholt seier at dei har sett i gang fleire tiltak for å sikre at alle har ein fastlege å gå til.

Tiltaka er styrking av basisfinansieringa og tilskotet til legar i spesialisering, og redusering av fastlegar sine arbeidsoppgåver.

– Kva gjer regjeringa for å sikre ei meir rettferdig fordeling av fastlegane?

– Denne krisa har utvikla seg i meir enn ti år. Vi ser på korleis vi kan bygge vidare på det positive ved fastlegeordninga vi har i dag, samtidig som vi tilpassar den til ei ny tid.