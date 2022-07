Kutter utbetaling etter VM-konkurs

Bostyrer og borevisor får sine salærer kraftig kuttet etter konkursen i Bergen 2017 AS, som arrangerte sykkel-VM i Bergen, skriver BA. Kreditorer og Norges Cycleforbund reagerte sterkt på at advokatutgifter spiste opp midlene i boet. Nå har tingretten kuttet det samlede salæret fra 13,8 til 6,6 millioner kroner. Ifølge avisen var det opprinnelig kun 2,6 mill. igjen til kreditorene etter at advokatutgiftene var trukket fra.