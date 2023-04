Kunstig intelligens kan hindra straumbrot

– Overvaking av vegetasjon nær straumleidningar er viktig for å førebyggja straumbrot, og sikra at alle har straum til ei kvar tid. Straum er som ein livsnerve i samfunnet vårt, seier professor Reza Arghandeh ved Høgskulen på Vestlandet.

Mange straumbrot i Noreg skuldast tre som veltar over straumlinjer. No prøver fagfolk på Høgskulen på Vestlandet (HVL) og StormGeo i Bergen å finna nye metodar for å følgja med på skog som kan velta over straumlinjer.

Med god overvaking kan ein førebyggja mange av straumbrota.

Betre og billegare

Forskarane skal bruka kunstig intelligens, vêrdata og satellittbilde for å få til betre og billegare overvaking av linjenettet.

Prosjektet GridEyes har fått 1 million euro, eller litt over 11 millionar norske kroner, i støtte frå den europeiske romfartsorganisasjonen European Space Agency (ESA).

Det norske straumselskapet Linja, det norske teknologiselskapet eSmart Systems og det canadiske straumselskapet Nova Scotia Power er også med på utviklinga av den nye metoden.

Jo nærmare trea kjem straumlinjene, desto større risiko er det for at dei skadar linjenettet. Prosjektet skal forsøka å finna betre metodar for å overvaka farepotensialet, med hjelp av satellittbilde, vêrdata og kunstig intelligens. Illustrasjon: GridEyes

Blir oppdatert fortløpande

Enkelt forklart skal dei ta utgangspunkt i svært detaljerte satellittbilde frå områda langs straumleidningane. Ved hjelp av kunstig intelligens og vêrdata skal dei laga kart som viser kor risikoen for skadar er spesielt høg.

Ved hjelp av desse risikokarta kan straumselskapa gå målretta til verks og fjerna tre som står i fare for å bryta av straumforsyninga. Risikoen kan endra seg over tid, men karta skal bli oppdaterte fortløpande.

Overvakinga skjer i dag ofte ved at ein går eller køyrer langs linja, eller flyr med drone og helikopter. Kostnaden for selskapa, og dermed kundane, blir høg.

Ifølgje Arghandeh kostar det opp mot 12.000 kroner i året for kvar kilometer linje som skal overvakast, avhengig av overvakingsteknologien.

– Den nye metoden er mykje betre og billegare, og kan brukast i kombinasjon med dei tradisjonelle metodane, seier han.

Teknologidirektør Gard Hauge i StormGeo (til venstre) og professor Reza Arghandeh ved Høgskulen på Vestlandet med eit eksempel på eit risikokart for vegetasjon nær straumleidningar. Foto: Åge Algerøy / NRK

– Brukar mykje pengar

Sven Arild Kjerpeset, som er leiar for system og utvikling i straumselskapet Linja, stadfestar at det er kostbart å fly med helikopter for å sjekka linjetrasear.

– Vi brukar mykje pengar på dette. Bruk av skanning frå helikopter gir eit godt resultat, men det er dyrt. Og det gir eit veldig høgt detaljnivå, kanskje litt høgare enn det som er naudsynt. Så det blir litt som å skyta sporv med kanon, seier han.

Selskapet har vore med på prosjektet ei stund. Når det blir klart for testing, skal Linja gje tilbakemeldingar til utviklarane om korleis det fungerer i praksis.

– Vi meiner det er viktig å vera på ballen og testa ut ny teknologi. Dei moglegheitene kunstig intelligens kan gje oss, ser vi for oss kan bli store. Gevinsten er usikker, men det er viktig for oss å vera med på å utforska kva som er mogleg, seier Kjerpeset.

– Vi meiner det er viktig å vera på ballen og testa ut ny teknologi, seier Sven Arild Kjerpeset i straumselskapet Linja. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

Kan brukast over heile verda

Teknologidirektør Gard Hauge i StormGeo i Bergen seier problemet med vegetasjon og straumlinjer er svært stort over heile verda, ofte mykje større enn i Noreg.

Han ser store moglegheiter for at metoden dei utviklar kan overførast til alle land.

– Algoritmane vi jobbar med å utvikla kan brukast overalt. Vi har snakka med over 30 forskjellige straumprodusentar internasjonalt. Alle viste veldig stor interesse, fordi dette er ein innovativ måte å jobba med det problemet som vegetasjon faktisk er, seier han.

TOK STRAUMEN: Ein hauststorm i 2021 herja godt med skogen i Innlandet. Foto: NRK