Kulturministeren åpnet pride i Bergen: – Dette viser hvor viktig det er at vi markerer pride

– Det er fantastisk deilig, også føles det ekstra viktig i år, ikke minst fordi vi vet hva som skjedde i går.

Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK om å åpne Regnbuedagene i Bergen.

Torsdag denne uken ble det nemlig kjent at Redd Barna avlyste en pridefestival for barn, etter å ha mottatt trusler på sosiale medier.

Én trussel er anmeldt til politiet, og blir etterforsket. Én person har status som mistenkt.

– Dette viser hvor viktig det er at vi markerer pride, og fortsetter å kjempe for at alle skal få lov til å være seg sjøl. Og det er ingen selvfølge – det viste gårsdagen, sier Trettebergstuen.

Arrangementet, som egentlig skulle være i Nygårdsparken, ble flyttet innendørs til et hotell.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) var på plass i Bergen for å åpne arrangementet. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Ufattelig viktig

– Slike arrangement som Regnbuedagene i Bergen er ufattelig viktige. Etter at vi ble utsatt for terror i fjor, så er samholdet vårt under angrep, og det samholdet er det viktigste vi har.

Det sier Espen Aleksander Evjenth som er leder i støttegruppa etter 25. juni-terroren i Oslo for ett år siden. Han er en av dem som ble skutt.

– Vi er glad for at PST har lagd ei særskilt trusselvurdering. Det viser alvorligheten i situasjonen etter terroren i juni i fjor.

Espen Aleksander Evjenth mener støtte fra samfunnet er viktigste tryggheten. Foto: Privat

Han forventer derfor at politiet nå gjør alt de kan for beskytte arrangement for skeive. Det han imidlertid tror er den virkelige tryggheten, er støtte fra samfunnet.

– Det viktigste er at samfunnet slår ring rundt skeive. Nå er det snart ett år siden terroren i Oslo, og det er mange som kjenner på at det er ekstra tøft å være annerledes. Det er avgjørende at vi tar vare på hverandre i tiden framover, seier Evjenth.

Dette trekker også Trettebergstuen fram som viktig å gjøre.

– Vi kan alle sammen se oss omkring og sørge for at vi slår ring om hverandre og viser at vi alle er like mye verdt og at alle skal få lov til å være seg sjøl, sier hun.

Owl (t.v.), styreleder Mona Frank i Regnbuedagene, og Mapplethorpe gledet seg over pride i Bergen fredag ettermiddag. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Frykter avlysninger

Evjenth frykter ringvirkningene av slike avlysninger som skjedde i Bergen, og er redd det kan gjøre at noen får blod på tann.

– Slik at de tror de skal få gjennomslag for å få avlyst flere av arrangementene våre, sier han.

Lederen for FRI i Vestland, Torgeir Toppe, vedgår at Oslo-terroren har preget inngangen til Regnbuedagene i Bergen.

– Men vi kan jo ikke la terroren vinne. Vi er nødt til å kjempe og stå på hele tiden, sier han.

Etter avlysningen i går, følte han på et lite tap.

– At de på en måte truet oss til taushet. Vi kan ikke leve med sånt, det er ikke vi tjent med, sier han.

Torgeir Toppe Foto: Leif Rune Løland / NRK

Føler seg trygge

Fredag sier Monica Sydgård i Redd Barna at de står inne for avlysningen.

– Vi føler oss fremdeles veldig trygge på at det var rett beslutning av oss. Det hadde kommet alvorlige trusler om at enkeltpersoner skulle stille opp og trakassere eller utføre vold, sier hun.

Sydgård understreker at de stoler på de politifaglige vurderingene som er gjort, men at de på selvstendig grunnlag måtte gjøre noen barnefaglige vurderinger.