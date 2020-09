Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag møtte en rekke av Bergens fremste kulturledere pressen for å si sin hjertens mening om de nye koronainnstrammingene i Bergen .

Blant tiltakene er nedskalering av alle offentlige arrangementer.

I den ti dager lange tiltaksperioden er det kun lov med 50 publikummere på teaterforestillinger, konserter og andre arrangementer – uansett hvor stort lokalet er.

– Har ikke tatt en eneste telefon

– Dette er ikke en dugnad lenger. Jeg føler det er symbolpolitikk. Kommunen fatter disse vedtakene uten å ta en eneste telefon til noen i bransjen. Vi har levd med koronatiltak i månedsvis og har fulgt alle regler, og det har ikke vært noen smitte på noe kulturhus i Bergen, sier Sølvi Rolland, sjef for Ole Bull Scene.

Hun får støtte i kraftsalven av blant andre Solrun Toft Iversen, som er sjef for Det Vestnorske Teateret.

Iversen sier bransjen har inntrykk av at tiltakene iverksettes uten noen kvalifisert vurdering av faren for smitte på kulturscenene.

– Vi opplever at denne dugnaden er det primært vi som skal ta. Tiltakene som er innført peker i veldig høy grad på at det er kulturarrangement som er de slemme i denne smittespredningen, sier Iversen.

FRYKTER FOR FREMTIDEN: Sølvi Rolland på Ole Bull Scene har permittert 60 personer og opplevde et voldsomt fall i omsetningen da skjenketiden ble innskrenket. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Hjelmeland: – Underlig

Skuespiller Bjarte Hjelmeland mener det paradoksale i situasjonen blir ekstremt tydelig i det en går ut av teatersalen.

– Så går du på bybanen eller bussen, eller passerer en bar eller restaurant. Det står folk i kø. Da er det underlig at den som åpenbart gjør de riktige valgene straffes, hvis en kan bruke et så hardt ord.

Heller ikke sjefen for Den Nationale Scene (DNS) sparer på kruttet:

– Kan Ikea holde åpent for fullt, så kan også DNS og de andre teatrene, sier Stefan Larsson.

Han karakteriserer byrådets krisetiltak som et hardt slag.

– På disse ti dagene kommer vi til å måtte refundere rundt tusen billetter. Vi har solgt 200 billetter, men må sende hjem 150 publikummere hver kveld. Konsekvensene blir store både for inntekter, logistikk, og det skaper også uro på arbeidsplassen for hvordan vi skal klare oss fremover, sier DNS-sjefen.

MÅ SENDE 150 HJEM: Teatersjef Stefan Larsson mener restriksjonene er urimelige. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Krever dialog med kommunen

Samtlige av de fremmøtte kulturlederne etterlyser dialog med Bergen kommune om situasjonen.

– Slike ting kan ikke bare komme som et dekret fra kommunen, sier Larsson.

– Vi kan ikke ta konsekvensene alene av en politikk vi opplever som vilkårlig. Vi er blitt en arena man kan løfte frem og formane folk om å være forsiktige, fordi vi er selve symbolet på det å samles, sier Solrun Toft Iversen ved Det Vestnorske Teateret.

– Sannheten er at det er ingen plasser det er tryggere å samles enn hos oss. Vi gjør alt for å ivareta smittevernet.

Ole Bull Scene har fra før seksti personer permittert og opplevde ifølge Sølvi Rolland en omsetningssvikt på 60 prosent da regjeringen besluttet å stenge skjenkingen kl. 24. Nå reduseres publikumskapasiteten fra 200 til 50, ti prosent av stedets ordinære kapasitet.

– Ti dager for oss er som et halvt år. Det vil få enorme ringvirkninger. Før var jeg bekymret. Nå er jeg bunnfortvilt, sier Rolland.

INNFØRTE KRISETILTAK: Smitteoppblomstringen i Bergen gjorde at byrådsleder Roger Valhammer (Ap) tirsdag gikk ut med nye og strengere koronatiltak i kommunen. Foto: Helena Viktora Johnsen / NRK

Byrådslederen: – Tiltakene er smittefaglig vurdert

Byrådsleder Roger Valhammer svarte på kritikken fra kulturtoppene under et nettmøte med NRK om koronasituasjonen i Bergen onsdag ettermiddag.

– Jeg har veldig stor forståelse for frustrasjonen i kulturbransjen. De er en av de næringene som er hardest rammet. Alle tiltak som er rettet mot at folk skal komme sammen, treffer jo kulturnæringen for fullt, sier han.

Han hevder byrådet ikke hadde tid til å gå i dialog med byens kulturinstitusjoner tirsdag på grunn av intens møtevirksomhet med Folkehelseinstituttet (FHI) og etater i Bergen som måtte orienteres av tiltakene.

– Jeg kommer rett fra møte med aktører i kulturlivet nå, og skal ha flere møter med aktører og institusjoner som er hardt rammet. Det var dessverre ikke mulig å gjennomføre i går, men vi skal selvsagt sørge for god dialog fremover og prøve å gjøre dette minst mulig inngripende, sier Valhammer.

Byrådslederen avviser at tiltakene er symbolpolitikk.

– Maksbegrensningene er satt etter tydelige råd fra FHI og andre fagfolk. Så tiltakene er smittevernfaglig vurdert, sier Valhammer.