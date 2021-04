Kuling og glatte vegar skapar utfordringar i trafikken

Politiet ber no om at ein unngår Lustravegen i Sogn. Tidlegare køyrde ein personbil utfor vegen utan at det skapte trafikale utfordringar. Etterkvart har også ein buss sklidd inn i ein lastebil på same strekning.

– Patruljen melder om at det er kaos der inne, det er glatt og det er fleire mindre trafikkuhell, seier Eivind Hellesund, operasjonsleiar i Vest politidistrikt.

Vegen er no rydda, men politiet understrekar at det er glatt i området.

Fleire vogntog har sett seg fast på vinterføret i morgontimane. Somme stader skapar det utfordringar for andre køyretøy.

På desse stadane skal det vere passasje ifølgje politiet:

E16 mellom Voss og Vinje

Fjærlandsvegen på Rv5

Rv55 ved Årøy i Sogn

På Rv5 mellom Frudalsbakken og Jølster har eit vogntog sett seg fast slik at eitt av køyrefelta er stengd. Det er passasje for personbilar på staden, men tyngre køyretøy kjem ikkje forbi.

– Det vil føre til opphoping i trafikk, seier Kjetil Larsen, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Vogntoget i Frudalsbakken skal vere av utanlandsk opphav.

– Det har jo erfaringsmessig vist seg å kunne by på utfordringar, fordi dei er dårleg skodd, seier Larsen.

Han åtvarar folk mot å køyre med sommardekk i Vestland no.

– Ein må overhovudet ikkje køyre med sommardekk på bilen. Køyrer du større køyretøy er det krav om kjetting, og køyrer du personbil er det no føre til å ha krav om vinterdekk, legg han til.

Utfordrande for ferjetrafikken

Ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg på Fv75 var tidlegare innstilt grunna sterk vind. Ferga går no som normalt, skriv Statens vegvesen på Twitter.

Arsvågen-Mortavika byta ferjekai frå Mortavika til Hanasand i Rogaland. Siste avgang frå Hanasand ferjekai var kl. 09.25. Deretter vil avgangane gå frå Mortavika som vanleg, skriv Statens vegvesen på Twitter.

– Dette på grunn av vinden der nede. Det har blåst kraftig opp, seier Larsen.

Buavåg-Langevåg var innstilt grunna vêret, men har byrja å gå att.

Stengd og glatt i fjellet