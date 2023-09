Kronprinsessa må avlyse tur til Sognefjorden

Kronprinsesse Mette-Marit er sjukemeld i to veker. Det melder Slottet torsdag. Kronprinsessa må difor melde avbod på den planlagde turen til Sognefjorden i slutten av september, som ho skulle delta på saman med kronprins Haakon. Opphavleg var planen at ho skulle besøke Aurland, Lærdal, Sogndal, Høyanger og Solund over tre dagar frå 26.– 28. september.