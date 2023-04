Kronprinsen opnar to klimakonferansar

Kronprins Haakon Magnus opnar FNs klimakonferanse «Effects of Climate Change on the World’s Ocean» og regjeringa sin Havkonferanse i Bergen i dag. Førstnemnde blir arrangert av Havforskingsinstituttet. Der deltek 600 forskarar frå nesten 70 land.

– Havet knyter oss saman: til naturen, kvarandre og oss sjølve. Me kom frå havet og er avhengige av det. Og havet er fullt av moglegheiter, sa kronprinsen.

Frå regjeringa deltek statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim (Sp).

– Regjeringa sin hovudbodskap i dag er at havet er den viktigaste ressursen og det viktigaste ankerfestet for norsk økonomi. Me må sikra framleis berekraftig forvalting av havressursane og bygga opp om dei nye grøne havnæringane, sa statsminister Støre.