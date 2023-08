Kronglete å vere syklist i Noreg: Må stenge tunnelar fleire gongar i veka

Seniorrådgjevar Vigdis Bjørgo

«Først generelt når det gjeld plass til syklar om bord på Skyss sine bussar, så er det mogleg å ta med syklar/sparkesyklar på bussar med eigna plassering, dersom det er ledig plass, og sjåføren finn det forsvarleg. Prisen for sykkel om bord er same som for born. Skyss mottar ein del spørsmål frå reisande om syklar, men opplever lite klagar om å ikkje få ta med sykkelen.

Vi er som kjent i gang med å spesifisere nye bussanbod for områda Nordfjord, Hardanger Voss og Modalen, med oppstart 2025. Problemstillingar knytt til plass til sykkel om bord på bussen har i den samanheng mellom anna vore drøfta med representantar for sjåførar i desse områda. I Nordfjord vert det vist til relativt jamn etterspurnad etter å ta med syklar (m.a. for å passere trygt gjennom tunnelar), og at dette stort sett går greitt så lenge det er ledig plass i bagasjerommet. Eit alternativ til å plassere syklar i bagasjerom kan vere sykkelstativ montert bak på bussen, men dette er noko vi ikkje har landa på per i dag. Ei utfordring med ei slik løysing er at det kan vere tungt å løfte av og på stativet, og då særleg dersom det er elektriske syklar.

I førebuingane av anboda er vurderingar kring type bussmateriell og funksjonskrav under arbeid, og såleis ikkje landa. Vurderingane omfattar mellom anna omsyn til universell utforming og tilgjengelegheit for alle, behov for bagasjeplass, setekapasitet og komfort. Det er store område med til dels lange ruter og med korrespondansar til andre langruter. Samstundes utgjer skuleskyss ein stor del av transporttilbodet i desse områda, og som er ein dimensjonerande faktor for bussparken. Behova til dei reisande vil vere ulike, men omsynet tilgjengelegheit og universell utforming ser vi som avgjerande vurderingskriteria i val av bussmateriell.»

Frå Skyss sine nettsider:

På Skyss sine bussar og Bybanen har sykkel/el-sykkel og stor sparkesykkel/el-sparkesykkel same pris som barn. Du kan berre ta med sykkel på bussar med eigna plassering, dersom det er ledig plass og sjåføren finn det forsvarleg.

Dersom du har ein samanlagt sykkel/sparkesykkel, kan du ta denne med som handbagasje utan ekstra kostnad. Syklar som kan demonterast eller leggast saman kan tas med i bagasjerom på buss.