Dagleg leiar Kristin Helle-Valle ved Litteraturhuset i Bergen er ikkje nøgd med regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

– Altså, det er jo ikkje nokon vits i å kalla dette eit litteraturhus lenger, viss me ikkje har pengar til å fylla det med litteraturaktivitetar.

Årleg er det rundt 350 arrangement i dette litteraturhuset.

I 2023 får Helle-Valle 4,2 millionar kroner frå Kulturdepartementet. Neste år vil Kulturdepartementet redusera løyvinga til 2,8 millionar.

– I eit statsbudsjett er dette peanuts, men for oss er det heilt avgjerande. Då har me ikkje noko å laga program for. Me kan ikkje enda opp med eit hus der det ikkje skjer ting, seier Helle-Valle.

Ho seier budsjettforslaget frå regjeringa vil føra til store kutt i publikumsinnhaldet.

– Me har store utgifter som gjeld programaktiviteten vår, og det er berre der me kan kutta. Eg er berre forbanna. Det er så urimeleg, meiner Helle-Valle.

Meir pengar, men mindre verd

Regjeringa har sett av 24,5 milliardar kroner til kultur- og likestillingsformål i statsbudsjettet. Det er ein auke på nærare 1,2 milliardar frå i år. Regjeringa kallar det største kulturbudsjettet nokon gong.

Men det får reaksjonar, mellom anna frå Kunstnernettverket, som samlar organisasjonar med meir enn 30.000 medlemmar.

– Ja, budsjettet aukar i kroner og øre. Men ein legg til grunn ein lønns- og prisvekst som truleg er altfor låg. Då strekkjer ikkje pengane til, og kulturinstitusjonane må gå over på sparebluss.

Det seier Ole Henrik Antonsen. Han er leiar for Kunstnarnettverket og styreleiar i Norsk foreining for komponistar og tekstforfattarar.

– Regjeringa har lova kulturlivet éin prosent av statsbudsjettet, men går feil veg kvart år, seier Ole Henrik Antonsen i Kunstnarnettverket. Foto: Anne Valeur

– Løftebrot

Antonsen viser til kva Arbeidarpartiet og Senterpartiet lova i regjeringserklæringa, den såkalla Hurdalsplattforma:

«Regjeringa vil gradvis auke kulturens andel av statsbudsjettet til éin prosent.»

– Fredag nemnde ikkje kulturminister Lubna Jaffery 1 prosent i det heile tatt. Med budsjettet i hand kan me slå fast at me ikkje er nærare målet. Tvert i mot, seier Antonsen.

Han viser til at delen som går til kultur i staden går nedover.

Ifølge berekningar gjort av Creo, går 0,846 prosent av det føreslåtte statsbudsjettet for 2024 til kultur.

Det er ein nedgang frå 0,869 prosent i 2023 og 0,883 prosent i 2022. Som igjen var ein nedgang frå Solberg-regjeringa sitt salderte 2021-budsjett.

– Budsjettforslaget for neste år er eit løftebrot. Kvart år har regjeringa gått lenger og lenger vekk frå éin prosent. No er det eigentleg berre eitt statsbudsjett igjen i denne stortingsperioden. Viss Støre-regjeringa har tenkt å innfri løftet sitt, hastar det.

Han seier kunstnarane no fryktar for jobbane sine.

– Dei fryktar at det fører til færre oppdrag, mindre arbeid og mindre inntekt i ei verd der alt blir dyrare.

Kulturminister: – Kritikken overraskar ikkje

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) avviser kritikken.

– Dette er eit kulturbudsjett som tar opp i seg kunst og kultur både breitt og spissa, og tryggar kunstnarøkonomien.

– Kvifor er fleire skuffa, då?

– Eg er ikkje overraska. Slik er det alltid. Me skulle alltid hatt meir pengar til kultur. Auken er på 2,5 prosent samanlikna med fjoråret. For resten av statsbudsjettet er den 0,7 prosent, så kulturbudsjettet er ein av vinnarane.

Mellom anna viser ho til at mange av medlemmane i Kunstnarnettverket har fått auka tilskot. Og ho seier seg einig i at nettopp i vanskelege tider er kulturopplevingar viktige.

– I den tida me står i, treng me meir kunst og kultur. Når tidene er dårlege, må me bruka pengar på dette.

Kulturminister Lubna Jaffery meiner kulturlivet er ein budsjettvinnar, og seier lovnaden om éin prosent står ved lag som langsiktig mål. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

At regjeringa bevegar seg vekk frå lovnaden om at éin prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål, kommenterer Jaffery slik:

– Dette er regjeringa sitt langsiktige mål. Nå er det ein krevjande situasjon med dyrtid og inflasjon, og krig på det europeiske kontinentet. Men målet om å ha eit kulturløft står ved lag.