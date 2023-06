Kritiserer for høg asfaltkant etter ulykke

Fleire kjem no kritikk av høg asfaltkant ved ulykkesstaden, etter at to kvinner hamna i Tåelva ved fylkesveg 614 i Grytadalen i førre veke. Drosjesjåfør Ståle Bjørnset var i nærleiken då ulykka skjedde, og seier til Firdaposten at det er vanskeleg å kome inn på vegen igjen – når ein først kjem utfor asfaltkanten.

Kvinnene skal sjølv ha forklart at dei kom utanfor asfaltkanten og at dekka låste seg då dei kom over vegkanten og inn i vegbana igjen – og dermed miste styringa på bilen.

Vestland fylkeskommune seier dei er kjende med problematikken, og at det er noko dei har fokus på.