Kristoffer skada seg på Leos Lekeland – tapte i Lagmannsretten

Gulating lagmannsrett frikjenner Leos Lekeland for skaden som 42 år gamle Kristoffer Relling blei påført i 2019, skriv BA.

Barnefaren blei lam då han dunka hovudet i ein stolpe i eit av leikeapparata på leikelandet.

Hordaland tingrett konkluderte først med at Leos lekeland hadde skuld i skadane hans. Saka blei anka til lagmannsretten som no har konkludert med at leikelandet ikkje kunne gjort ytterlegare for å hindre skadar.