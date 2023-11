Kristin Halvorsen blir leiar for Kim Frieles minnepris

Kristin Halvorsen er utnemnd som leiar av juryen for Kim Frieles minnepris.

– Denne prisen skal heidre og vidareføre Kim Frieles innsats for skeive og for menneskerettar. Den skal òg løfte fram aktivistar som arbeider i hennar ånd her i Noreg eller internasjonalt, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

I tillegg til Halvorsen, har også Knut Olav Åmås, Guro Sibeko og Kjell Erik Ullmann Øie takka ja til å sitte i juryen. Prisen skal delast ut for fyrste gong i juni neste år.