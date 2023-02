– Eg har gått to år på skule i god tru om at eg var ferdig utdanna gartnar om nokre månader, så eg er fortvila, seier Kristin Haustveit.

Med utsikt mot Sørfjorden inst i Hardanger går 29-åringen oppover rastene og skjer epletrea.

– Dette er noko av det eg har lært på gartnarskulen i Ulvik, seier Haustveit.

Skal ta over garden

Byggingeniøren skal no overta fruktgarden på Haustveit i Ullensvang. Då passa det fint å ta deltidsutdanning for å bli gartnar.

– Eg er snart 30 år, har jobb og familie og skal snart overta garden. Då tenkte eg det var kjekt å ta denne utdanninga, seier Haustveit.

Men endringa som har blitt innført i gartnarutdanninga for vaksne kan føra til at tilbodet forsvinn i Noreg.

For no må elevane gå to år i skule og så to år i lære, som er så og sei umogleg for vaksne å gjennomføra med fulltidsjobb og familie.

Det er plass til 16 elevar på gartnarlinja på Hjeltnes i Ulvik. Foto: Tale Hauso / NRK

Løyvd pengar

Sidan 2019 har det vore mogleg å ta gartnarutdanning for vaksne tre stadar i landet. Ulvik i Vestland, Søgne i Agder og Mære i Trøndelag.

Det er ei treårig utdanning for dei over 25 år som kan kombinerast med ordinær jobb.

Det er løyvd pengar frå Landbruksdepartementet i jordbruksavtalen til opplæringa for å få fleire til å auka kompetansen sin og bli gartnarar.

Det populære studiet i Ulvik har plass til 16 elevar kvart år. Kristin og dei andre elevane var no i innspurten og rekna med å vera gartnarar innan sommaren.

Men i januar fekk dei ein nedslåande beskjed.

Det var gjort ein feil og elevane var blitt undervist etter gamal læreplan, som ikkje lenger er gjeldande.

Endringar til fagbrev

For i 2020 vart det vedtatt at opplæringsmodellen for gartnarfaget skulle bli endra frå 3 år i skule som gir yrkeskompetanse, til eit lærefag med 2 år i skule og 2 år i lære som fører til fagbrev.

Denne tredde i kraft våren 2022. Då var det ikkje lenger mogleg å gjennomføra vaksengartnarordninga på same måte som tidlegare.

Men elevane i Ulvik fekk ikkje informasjon om endringane og vart underviste etter den gamle læreplanen fram til januar i år.

Samla på eit teams-møte på pc-en er gartnarelevane som går i Ulvik skuffa. Foto: Tale Hauso / NRK

Jobbar for ei løysing

Utdanninga er administrert av Voss vidaregåande skule. Rektor, Svein Inge Styve, innrømmer at dei har gjort feil.

– Både Vestland fylkeskommune og skulen beklagar veldig sterkt at vi står i denne situasjonen, seier Styve.

Han seier at ein del usikkerheit har i sum ført til at dei er i denne situasjonen i dag.

No prøver skulen og fylkeskommunen å hjelpa elevane. Mellom anna at dei kan melda seg opp som privatistar for å få vitnemålet sitt.

– Vi søker Utdanningsdirektoratet om dispensasjon for å kunna setta standpunktkarakter, men det vil ta litt tid før den er behandla, seier rektoren.

I tillegg jobbar dei med å sjå på ulike måtar slik at elevane kan ta fagbrev.

Elevane må uansett ta fem eksamenar om nokre månadar i staden for ein.

Usikkert for framtidige gartnarar

Dei fleste som har tatt studiet til no har full jobb, og det let seg difor ikkje kombinera med to år i lære som er den nye ordninga.

– Eg trur kanskje vi står i eit vegskilje frå neste skuleår, seier Styve.

No fryktar dei tre skulane at tilbodet kan bli nedlagt i Noreg. Opp imot 70 prosent av dei som er blitt gartnarar i dag har nytta ordninga for vaksne.

Landbruks- og matdepartementet gjekk sjølv ut i 2022 og sa at vaksenopplæringa som deltid var ei suksessordning.

– Eg ser mørkt på situasjonen med å utdanna gartnarar i framtida, seier Styve.

Skulen i Agder ønskjer mellom anna ikkje å tilby vaksengartnaropplæring til hausten om det ikkje blir gjort endringar.

Rektor, Svein Inge Styve ved Voss vidaregåande skule. Foto: Tale Hauso / NRK

Må sjå på den nye modellen

Norges Bondelag har sjølv vore med å jobba fram den nye opplæringsmodellen, då dei ønskjer kompetanse i næringa, men ser i ettertid at dette har vore uheldig.

– Det er ikkje å stikka under stol at bondelaget var med i gruppa og godkjente det, men vi var ikkje heilt obs på at dette fekk ein konsekvens for vaksenopplæringa, seier Knut Byrkjenes Hauso i Vestland bondelag.

Han er redd endringa vil føra til at søknadane blir droppa.

– Eg er uroa over om tilbodet vil bestå, og uroa for om vi i næringa greier å utdanna gode fruktdyrkarar i framtida, seier Byrkjenes Hauso.

Landbruks- og matdepartementet skriv i ein e-post til NRK at ordninga skal evaluerast i 2026/27.

– Så langt departementet kjenner til, er det interesse for tilbodet sjølv om det ikkje vert gitt høve til å ta formell eksamen det siste året, men i standen vert gjeve eit kursbevis. Intensjonen med heile voksenagronomordningen er at fleire får opplæring innan landbruks- og gartnarfag.

Knut Byrkjenes Hauso i Vestland bondelag. Foto: Tale Hauso / NRK

Red. anm.: Trass i same etternamn, er Knut Byrkjenes Hauso i Vestland bondelag og NRK sin reporter Tale Hauso ikkje i familie med kvarandre.