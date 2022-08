Kripos koblet inn i mishandlingssak

Politiet i Bergen får bistand av Kripos i en sak der en syv år gammel gutt skal ha blitt mishandlet av sin far. Det bekrefter politiet i Bergen til NRK.

Tirsdag denne uken ble det kjent at en far er pågrepet av politiet, siktet for mishandling av sin syv år gamle sønn. Gutten skal ha blitt funnet fastbundet i sitt eget hjem, og hadde flere skader, ifølge Bergensavisen.

Gutten er ikke i livsfare, sier politiadvokat Sven Arne Dahl Michelsen til NRK.

Statsforvaltaren har åpnet tilsyn med barnevernet i saken.