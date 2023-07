Krimteknikere ferdige på asylmottak etter drap

Krimteknikere har tirsdag kveld vært på Magic Hotel i Solheimsviken etter drapet på et av hotellets rom. Hotellet er for tiden et asylmottak driftet av Hero.

Krimteknikerne forlot stedet i 22.15-tiden.

Med seg hadde de flere svarte kasser da de gikk ut av hotellet.

En kvinne i 30-årene døde av skadene etter en voldshendelse på hotellet tirsdag ettermiddag. Kvinnen er ukrainsk flyktning og bodde på hotellet, som nå fungerer som asylmottak.

En mann i 30-årene med aserbajdsjansk bakgrunn er siktet for forsettlig drap på kvinnen.

Politiet opplyste på en pressekonferanse tirsdag kveld at de skal forsøke å avhøre mannen i kveld. De har bedt om bistand fra en psykiater for å vurdere om mannen er strafferettslig tilregnelig.

Kvinnen skal obduseres på torsdag.